الأمن العراقي يغلق شركات سفر وسياحة غير مجازة في بغداد

2024-06-10 10:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الإثنين، إغلاق عدد من مكاتب وشركات السفر والسياحة غير المجازة في منطقة المنصور ببغداد.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، "تزامناً مع الخطة الأمنية وعمليات البحث والتفتيش المناطقي، تمكنت قطعاتنا الأمنية بالإشتراك مع مفارز من (الأمن/السياحي، جهاز الأمن الوطني، جهاز المخابرات الوطني العراقي، هيئة السياحة) ومن خلال تنفيذها لعمليات تفتيش وتدقيق مكاتب وشركات السفر والسياحة غير المجازة والمخالفة للضوابط والشروط، من إغلاق 6 شركات".

كما اشار البيان الى "اعتقال أصحاب تلك الشركات لمخالفتهم ضوابط وشروط هيئة السياحة وتسليمهم إلى مديرية الأمن السياحي العامة بموجب وصل استلام أصولي وذلك في منطقة (المنصور) بجانب الكرخ".