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عمليات بغداد تغلق عدداً من مكاتب وشركات السفر غير المجازة في المنصور

عمليات بغداد تغلق عدداً من مكاتب وشركات السفر غير المجازة في المنصور
عمليات بغداد تغلق عدداً من مكاتب وشركات السفر غير المجازة في المنصور
2024-06-10 10:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن إغلاق عدد من مكاتب وشركات السفر غير المجازة في المنصور.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تزامناً مع الخطة الأمنية وعمليات البحث والتفتيش المناطقي، تمكنت قطعاتنا الأمنية بالاشتراك مع مفارز من (الأمن/السياحي، جهاز الأمن الوطني، جهاز المخابرات الوطني العراقي، هيئة السياحة) من تنفيذ عمليات تفتيش وتدقيق مكاتب وشركات السفر والسياحة غير المجازة والمخالفة للضوابط والشروط".

وأضافت أنه "تم غلق 6 منها واعتقال أصحابها لمخالفتهم ضوابط وشروط هيئة السياحة وتسليمهم إلى مديرية الأمن السياحي العامة بموجب وصل استلام أصولي وذلك في منطقة المنصور بجانب الكرخ".



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