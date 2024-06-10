2024-06-10 10:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن إغلاق عدد من مكاتب وشركات السفر غير المجازة في المنصور.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تزامناً مع الخطة الأمنية وعمليات البحث والتفتيش المناطقي، تمكنت قطعاتنا الأمنية بالاشتراك مع مفارز من (الأمن/السياحي، جهاز الأمن الوطني، جهاز المخابرات الوطني العراقي، هيئة السياحة) من تنفيذ عمليات تفتيش وتدقيق مكاتب وشركات السفر والسياحة غير المجازة والمخالفة للضوابط والشروط".

وأضافت أنه "تم غلق 6 منها واعتقال أصحابها لمخالفتهم ضوابط وشروط هيئة السياحة وتسليمهم إلى مديرية الأمن السياحي العامة بموجب وصل استلام أصولي وذلك في منطقة المنصور بجانب الكرخ".