محافظ ذي قار يكشف عن 65 مشروعا وزاريا ومحليا متلكئا

شبكة اخبار الناصرية: أعلن محافظ ذي قار، مرتضى الابراهيمي، في بيان صحفي، عن إحراز تقدم كبير في معالجة مشكلة المشاريع المتلكئة في المحافظة. واكد الابراهيمي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية انه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة 65 مشروعاً متعثراً، منها وزارية ومحلية. لافتا الى حل مشكلة 45 مشروعاً من...

