زيدان يتسلم من فريق يونيتاد التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة سبايكر

2024-06-10 11:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

تسلم رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، من فريق يونيتاد التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة سبايكر.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل اليوم، المستشار الخاص رئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) انا بيرو بوبيس، برفقة أعضاء الفريق"، مبينا ان "رئيسة الفريق سلمت رئيس المجلس، التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر)".

واثنى رئيس المجلس "على جهود الفريق في تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يلخص تلك الجريمة باعتبارها (جريمة مرتكبة بنية الإبادة الجماعية في سياسة داعش ضد الشيعة في العراق واعتبار تلك الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب)".

وحضر مراسم تسليم التقرير قاضي اول محكمة التحقيق المركزية جبار عبد دلي وقاضي التحقيق ياسر فنطيل المختص بالتحقيق في تلك الجريمة.