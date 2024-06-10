الأنبار تتخذ إجراءات لتخفيف الزخم المروري في عدد من مناطقها

2024-06-10 11:18:02 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليمي

أعلنت مديرية الطرق والجسور في محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، عن اتخاذ إجراءات لتخفيف الزخم المروري في عدد من مناطق المحافظة، فيما أشارت الى أن تأهيل طريق رمادي - هيت سيفتح آفاقاً مهمة وواسعة للمحافظة.

وقال مدير طرق وجسور محافظة الأنبار وسام رياض محمود، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تأهيل طريق رمادي ـ هيت القديم من مفرق زنكورة باتجاة المحمدي بطول 3 كيلو مترات، يعتبر من المشاريع المهمة في المنطقة كونه يخفف الزخم المروري".

وأضاف، أن "هذا الطريق يفتح آفاقاً مهمة واسعة لهذه المنطقة، بالاضافة الى فرصة استغلال الأراضي على جانبي الطريق"، مشيرا الى أنه" تم إكمال الأعمال الترابية والحصى الخابط وإنشاء الجزرة الوسطية وأعمال كربستون".

ولفت الى أن "الشركة المنفذة للمشروع باشرت فرش الحجر المكسر وحجر المكادم وكذلك تبليط الطبقة الرابطة، بالاضافة الى إنارة المقطع الأول ليصبح من الطرق النموذجية في هذه المنطقة".

وفي شأن خطة المديرية لعام 2024، أوضح محمود أن "خطة المديرية ستشمل عدة طرق في المناطق التي حرمت من التبليط بالاضافة الى تبليط الطرق الرئيسة وإكمال السداد الموجودة في المحافظة، فضلاً عن إنشاء بعض من الجسور"، لافتا الى أن "المناطق الريفية حظيت بحصة كبيرة، حيث شملت مساحات واسعة من التأهيل والتبليط، منها منطقة البوعلي شملت مساحة 36 كيلومتراً طول ومنطقة السورة وألبوهزيم والصوفية شملت بـ 30 كيلو متراً بالاضافة الى جميع المناطق المشمولة".