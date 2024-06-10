برعاية رئيس الوزراء.. تواصل منافسات بطولة بغداد الكروية للفرق الشعبية

2024-06-10 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، تتواصل على ملاعب العاصمة بغداد منافسات بطولة بغداد بكرة القدم للفرق الشعبية التي تنظمها دائرة التربية البدنية والرياضة ـ قسم الأنشطة الرياضية، بالتعاون مع فريق التواصل الحكومي التابع إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمصرف العراقي للتجارة، بمشاركة 80 فريقاً شعبياً تابعاً لمديريات شباب ورياضة بغداد (الكرخ ـ الرصافة ـ مدينة الصدر).

وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين أن" نتائج المباريات أسفرت عن تغلب منتخب حي ديالى على منتخب الوزيرية بنتيجة (10-1)، وفوز منتخب بغداد الجديدة على منتخب الكريعات بنتيجة (4-0)، وفوز منتخب حي عدن على منتخب سكينة بنتيجة (4-2)،وفوز منتخب بوب الشام على منتخب حي أور بنتيجة (3-0)، ضمن قاطع مديرية شباب ورياضة الرصافة، وضمن مناطق قاطع مديرية شباب ورياضة الكرخ تمكن فريق الأمجاد من التغلب على فريق الطلبة بنتيجة (1 – 0)، كما تغلب فريق الحمايات على فريق التاجي بركلات الترجيح ، وفي قاطع مديرية شباب ورياضة مدينة الصدر تمكن منتخب الشماعية من الفوز على منتخب حي طارق بركلات الترجيح بنتيجة (4 –3) بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لمثله، كما فاز منتخب الجوادر على منتخب جميلة بهدف من دون رد".