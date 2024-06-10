يونس محمود يدعو الجماهير العراقية لمؤازرة الأسود أمام فيتنام

2024-06-10 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

دعا النائب الثاني لرئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، رئيس وفد المنتخب الوطنيّ يونس محمود، الجماهير العراقية الى مساندة أسود الرافدين في مباراته أمام منتخب فيتنام يوم غد، ضمن التصفياتِ المُشتركة المؤهلة لنهائياتِ كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026.

وقال محمود في تصريح للمكتب الإعلامي لاتحاد الكرة تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" الجمهور العراقي يعد عامل القوة لدى المنتخب الوطني في التصفيات، وعلى الرغم من الجاهزية التامة للاعبين إلا أن الجماهير لها دور كبير بتحفيز اللاعبين في تقديم كل الطاقة الكامنة داخلهم لا سيما وأن المباراة ستقام على أرضنا وعلى أديم ملعب البصرة الدولي"، مبيناً أن" الجمهور العراقي ليس بحاجة لدعوة فهو سباق في دعم المنتخب ونأمل منه التواجد على مدرجات الملعب بالزخم المعهود".

وأضاف محمود، أن" الأجواء في البصرة مناسبة والفريق على أتم الاستعداد للقاء فيتنام "، مشيراً الى أن" كل لاعب في المنتخب يبذل جهوداً كبيرة ويقاتل في التدريبات لكي يضمن له مكاناً في التشكيل الأساسي، وهذا مؤشر جيد يحسب للاعبين"، موضحاً أن" الرؤية حالياً اكتملت لدى الكادر التدريبي والإعلام والجماهير العراقية ونأمل أن يسير الفريق على وتيرة متصاعدة حتى بلوغ التصفيات الثانية التي ستقام خلال شهر أيلول المقبل ".

وتابع محمود أن" اللاعبين المتواجدين هم من سيمثلون العراق في التصفيات القادمة ونأمل أن يكونوا في موعدهم لتحقيق حلم العراق بالتأهل الى كأس العالم".