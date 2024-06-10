2024-06-10 11:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

اقترحت عضو مجلس محافظة كركوك عن الاتحاد الوطني الكردستاني بروين فاتح، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، حلا مؤقتا لأزمة محافظة كركوك.

وقالت فاتح في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الأزمة في كركوك مستمرة بسبب وجود صراعات داخلية، ولكن هناك حلول مؤقتة بينها أن يقوم رئيس الوزراء بتسمية أحد الوزراء وتكليفه لإدارة شؤون كركوك".

وأضافت، أن "المحافظ الحالي راكان الجبوري لديه مخالفة كونه لم يؤدِ اليمين والقسم لأنه بالأساس عضو مجلس محافظة، وعليه اعتراضات من المكونات، وخاصة من المكون الكردي، وبالتالي فأن الحل يكون بتكليف أحد الوزراء لإدارة كركوك بشكل مؤقت لحين إيجاد الحلول لعقدة تشكيل الحكومة المحلية باتفاق المكونات".

وكشف النائب السابق محمد البياتي، اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، عن فرصة قدمها رئيس مجلس الوزراء لمجلس كركوك للتوافق وتشكيل الحكومة المحلية بعد عيد الأضحى، فيما اشار الى انه في حال فشل هذه الفرصة سيتم اللجوء للمحكمة الاتحادية لحل المجلس.

وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس كركوك بقواه السياسية لم يفلح منذ اكثر من 4 اشهر في حسم خياراته في تشكيل الحكومة المحلية وتحديد بوصلته في تحديد المرشحين رغم عقد العديد من اللقاءات والمباحثات بين مختلف قواه في المحافظة وبغداد لكنها لم تصل الى نتيجة وكان الفشل يهمين على تلك اللقاءات".

وأضاف، ان "القانون واضح في ضرورة حسم خيارات تشكيل الحكومة من ناحية اختيار المحافظ ونوابه ورئيس المجلس وبقية المناصب الأخرى خلال 3 اشهر لكن هذا لم يتحقق من قبل مجلس كركوك"، مؤكدا بان "هناك مطالب بحل المجلس واجراء انتخابات جديدة والكرة الان في ملعب السلطة التشريعية من اجل اصدار قرار بهذا الاتجاه وانهاء العقد السياسية في محافظة تعاني من تحديات عدة".

وأشار الى ان "الجميع بانتظار الفرصة التي قدمها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمجلس كركوك بالتوافق وتحديد بوصلة خياراته الى ما بعد عيد الأضحى المبارك وبخلاف ذلك ستقدم العديد من النخب دعاوي الى المحكمة الاتحادية بحل مجلس كركوك وفق الضوابط القانونية".

ولايزال الجانب الكردي الذي يمتلك 7 مقاعد فضلا عن مقعد حليف مسيحي ليكون المجموع 8 مقاعد، يصر على الحصول على منصب المحافظ، يقابله الجانب العربي الذي يمتلك 6 مقاعد فضلا عن مقعدين للتركمان، ليساوي نظيره الكردي بـ8 مقاعد، وهو الاخر يصر على ان يكون منصب المحافظ من نصيبه.