2024-06-10 11:36:06 - المصدر: منصة إيشان

استذكر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سقوط مدينة الموصل على يد تنظيم “داعش” عام 2014، فيما رأى أن “فلول الإرهاب تشكّل خَطراً على وُجود الدولة العراقية”، على حد تعبيره. وقال السوداني في بيان: “قبل عشر سنوات، وفي ظلِّ ظروف مُلتبسة، ودعمٍ من قوى الشّر والكراهية في العالم، ارتكبت عصابات داعش الإرهابية جريمتها وعدوانها على أهلنا […]

ظهرت المقالة السوداني يستذكر “سقوط الموصل”: العراقيون بتضحياتهم ومساعدة الأصدقاء كسروا موجة الإرهاب أولاً على ايشان.