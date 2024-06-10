2024-06-10 11:36:06 - المصدر: منصة إيشان

تسلم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، تقرير “يونيتاد” الشامل حول “مجزرة سبايكر” التي ارتكبها تنظيم “داعش”، عام 2014. وذكر إعلام مجلس القضاء، في بيان أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 10 /6 /2024 انا بيرو بوبيس المستشار الخاص رئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) رفقة أعضاء الفريق”. […]

ظهرت المقالة القاضي زيدان يتسلم تقرير “يونيتاد” الشامل حول “مجزرة سبايكر” أولاً على ايشان.