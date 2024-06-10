2024-06-10 11:36:06 - المصدر: منصة إيشان

‏توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات ‏حصول نموّ في الاقتصاد العراقي. وقال شبيكات، في حديث لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “إيشان” إنه “بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعيَّة لمجمل المشكلات الاقتصاديَّة، فإنَّ الصندوق يتوقع حصول نموّ في الاقتصاد الكلي العراقي”، مبيناً أنه “لمس جديَّة من الحكومة العراقيَّة في […]

ظهرت المقالة صندوق النقد الدولي يتوقع حصول نمو في الاقتصاد العراقي أولاً على ايشان.