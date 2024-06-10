2024-06-10 11:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب مختصون رياضيون ارتياحهم من أداء المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، مؤكدين أن المدرب الإسباني خيسوس كاساس يتقدم بخطوات إيجابية في الأداء، لاسيما بعد أن تصدر المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة.

ولم يتبقى للمنتخب العراقي سوى لقاء أخيرا أمام منتخب فيتنام يوم غد الثلاثاء في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، وكأس آسيا.

وقال المدرب حسن أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "مهمتنا ستكون سهلة يوم غد أمام فيتنام، لا سيما ونحن مطمئنون للصعود إلى النهائيات الآسيوية الحاسمة، ومع ما يقدمه لاعبونا من مستوى تصاعدي مقنع من مباراة لأخرى".

وأضاف "المنتخب العراقي يبشر بخير ولاعبونا على قدر من المسؤولية للقاء يوم غد أمام منتخب فيتنام، لذلك تأهلنا للمرحلة المقبلة إلى النهائيات أصبح مضموناً بعد أن حصدنا نقاط التصفيات المزدوجة بالعلامة الكاملة".

وأكد أن "كاساس وصل إلى قناعة باللاعبين وأعتقد أنه نجح لغاية الآن بالرغم من عدم قناعة البعض ببعض أسماء اللاعبين إلا أن للمدرب وجهة نظر وهو أعلم بفريقه ربما يعلم مدى فائدة لاعبيه وإمكانية الاستفادة منهم في المراكز التي يلعبون فيها".

وانتقد أحمد "البعض من المتابعين والمختصين بكرة القدم الذين يبالغون في انتقاد كاساس في كل مناسبة، لكن أعتقد أن من يتكلم الآن عن كاساس والمنتخب بعد النجاحات التي تحققت مريض نفسياً"، مضيفاً "كاساس يعمل بجد ومهنية ويستحق الدعم لإنجاح مهمته مع المنتخب لبلوغ كأس العالم".

ولفت إلى أن "الفرصة مواتية لمنتخبنا لبلوغ كأس العالم لاسيما أن كل الظروف متوفرة للمدرب وأبرزها الدعم الحكومي واللعب على ملاعبنا وزيادة مقاعد منتخبات آسيا المتأهلة لكأس العالم والدور الإيجابي الذي يقوم به رئيس الاتحاد عدنان درجال وتوفير الطيران الخاص وغيرها من الأمور الاخرى التي تسهم في دعم المنتخب في مهمته".

بينما قال المدرب أحمد جمعة، لوكالة شفق نيوز، إن "مدرب منتخبنا خيسوس كاساس لغاية الآن يحاول إيجاد توظيف مناسب للاعبين رغم معرفته بقدرات كل لاعب منهم".

وتابع "أعتقد أن هذه المرحلة من التصفيات تعتبر مرحلة تجريب وقراءة وإيجاد الأفضل من اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب في الدور القادم الذي يعتبر الحاسم والأهم ولابد من الاستقرار النهائي على تشكيلة المنتخب".

وأردف "المشاكل التي ترافق المنتخب في أغلب مبارياته والتي أرجو من كاساس الانتباه هي في التحولات من الهجوم إلى لدفاع وبالعكس"، موضحاً أن "عملية البناء من الخلف تكون صعبة وتحتاج إلى فترة طويلة من التدريب والتغيير المستمر في اللاعبين يُضعف هذه الميزة".

وأوضح "نحن مطمئنون على المنتخب في مباراته يوم غد أمام فيتنام في المجموعة السادسة من التصفيات المزدوجة، وستكون فرصة جديدة للاعبين لإثبات قدراتهم من خلال ما يقدموه، ونتوقع أن يحقق منتخبنا نتيجة إيجابية ويتصدر المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة".

واستطرد جمعة قائلاً إن "الشيء الإيجابي الذي يمتلكه المنتخب هو تواجد كم من اللاعبين الموهوبين في صفوفه وعلى كاساس الاستقرار في المرحلة المقبلة ومتابعة اللاعبين في كل المزايا وهم يمثلون أنديتهم كما يتابع القراءات البدنية لكل لاعب أثناء المباريات".