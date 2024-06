2024-06-10 13:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: تظاهرة العشرات من مرضى السرطان، اليوم الاثنين، أمام مبنى إدارة محافظة ذي قار، للمطالبة بتوفير مركز تخصصي وتوفير العلاجات والأجهزة للمرضى المصابين. وقال احد المتظاهرين سامر عزيز في تصريح لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “تظاهرتهم اليوم للمطالبة بشمولهم بتوزيع قطع الأراضي السكنية وزيادة المنح المالية المقدمة لهم”. وأضاف،...

The post ذي قار: مرضى السرطان ينظمون تظاهرة للمطالبة بحقوقهم appeared first on شبكة اخبار الناصرية.