2024-06-10 13:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اقدم العشرات من المحتجين، اليوم الاثنين، على اغلاق مديرية بلدية الناصرية. وقال شهود عيان لشبكة اخبار الناصرية، إن “محتجين اجبروا موظفي البلدية على الخروج قبل اغلاق الدائرة”. وأضاف الشهود ان “المحتجين من شريحة نقابة العمال وطالبوا بتخصيص قطع أراضي”. انتهى.

The post محتجون يغلقون مبنى مديرية بلدية الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.