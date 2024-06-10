مصرف الرشيد يقرر منح قرض صيانة المباني التجارية

2024-06-10 14:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قرر مصرف الرشيد ، اليوم الاثنين، منح قرض صيانة المباني التجارية تصل الى 150 مليون دينار. وقال المصرف في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، انه سعيا لتنويع الخدمات، نعلن المباشرة بمنح قرض لغرض صيانة المباني التجارية تصل الى 150 مليون دينار. واضاف ان القرض يمنح لكافة المواطنين موظفين ومواطنين بشرط ان تكون البناية باسم طالب القرض او احد ملاكها، لافتا الى انه بالامكان ان يكون القرض فردي او قرض مشترك. وذكر ان مدة القرض 6 سنوات وبفترة امهال شهرية 3 اشهر تشمل القسط فقط على ان تسدد الفوائد بتاريخ استحقاقها، مشيرا الى ان مدير عام المصرف محمد سمير عباس وجه كافة الفروع باستقبال الراغبين بالتقديم وتسهيل اجراءات المنح بالسرعة الممكنة ووفق الضوابط المعلن عنها.