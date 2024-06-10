بعد لقاء الياسري.. السوداني يوفد وزير التربية إلى السماوة لمعالجة 5 ملفات

2024-06-10 14:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -المثنى

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بزيارة محافظة المثنى لمعالجة 5 ملفات.

وقال آمر لواء انصار المرجعية حميد الياسري في منشور على منصة "فيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، أن "السوداني وجه وزير التربية للذهاب الى السماوة يوم الاربعاء واللقاء مع ممثلي الشعب المتظاهرين، للقيام ببناء كل المدارس المتهالكة في السماوة وقراها وحتى في باديتها".

وأضاف الياسري، "كما وجه السوداني وزير التربية بالقضاء على كل اشكال الدوام المزدوج الثلاثي في السماوة وبناء كل المدارس التي تم تهديمها سابقاً وتوقفت عجلة البناء فيها".

وأشار الى "تشكيل لجنة لمعرفة عدد نقص المدارس في المحافظة"، مبينا أن "هذه الأموال تصرف من وزارة التربية وليس من ميزانية المحافظة".

وخاطب الياسري أهالي السماوة قائلا، "انتم على موعد يوم الأربعاء على انتفاضة بناء المدارس في السماوة".

وكان آمر لواء انصار المرجعية حميد الياسري، قد اعلن أمس الاحد، عن تأجيل تظاهرة الأربعاء فيما كشف عن 6 مكاسب "ثقيلة" لمحافظة المثنى بعد لقاء وفد من المحافظة بالسوداني.

وقال الياسري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "كان هناك لقاءات في العاصمة بغداد، اللقاء الأول كان مع رئيس الوزراء، ومثل السماوة 20 شخصية اكاديمية وعشائرية من جميع اقضية ونواحي المحافظة".

وبين ان "المقررات كانت كما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء للأشراف على كل مشاريع السماوة وعدم السماح للمحافظ وأعضاء مجلس المحافظة بالتصرف بالأموال.

ثانياً: ممثلو مظاهرات المحافظة سوف يشرفون على كل مشاريع المحافظة كجهة ساندة ومراقبة للدولة، وبأمر يصدر من رئيس الوزراء يوم غد.

ثالثاً: تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بكشف ملفات الفساد وهدر المال العام في السماوة منذ 2003 والى يومنا هذا، ودعوة كل المواطنين لتقديم ملفات الفساد لهذه اللجنة عن طريق ممثلي المظاهرات في مناطقهم، وتجتمع اللجنة بشكل مستمر مع ممثلي الجماهير لكشف الفساد.

رابعاً: تم تقديم طلب الى مجموعة خيرة من مجلس النواب يتقدمهم ممثل المثنى الشريف سعد عواد التوبي، بسحب الثقة من المحافظ ومجلس المحافظة بسبب مخالفات ارتكبوها مع شركات ومقاولين.

خامساً: تم استحصال مبلغ 37 مليار من رئيس الوزراء يسلم الى لجنة من مهندسين من مكتب رئيس الوزراء لإقامة مشاريع خدمية تقدمها لجنة المظاهرات الشعبية، ولا يسمح للمحافظ ومجلس محافظة بالتدخل فيها.

سادساً: غلق كل المكاتب الاقتصادية وأخبار جهاز الامن الوطني والاستخبارات عن وجود أي مكتب في السماوة.

وأوضح: "كما طالبنا ان تشمل هذه اللجان كل المحافظات المحرومة وعدم السماح للمحافظين ومجالس المحافظات بالتصرف بالأموال".

وفي ذات السياق، اعلن الياسري تأجيل التظاهرة وانتظار اللجان المشكلة من قبل رئيس الوزراء.