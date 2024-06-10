مسرور بارزاني يؤكد ضرورة مشاركة إقليم كوردستان في مشروع طريق التنمية

2024-06-10 14:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، ضرورة مشاركة الإقليم في مشروع طريق التنمية الذي يعتزم العراق تنفيذه بالتعاون مع دول عدة. جاء ذلك خلال استقباله القنصل العام الجديد للجمهورية التركية لدى الإقليم أرمان توبتشو، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة، القنصل العام التركي بمناسبة توليه منصبه الجديد، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة.

وتحدث رئيس الحكومة عن أهمية تنفيذ مشروع طريق التنمية الذي يهدف إلى ربط العراق وتركيا وأوروبا بشبكة من السكك الحديد، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة مشاركة إقليم كوردستان وجميع المكونات العراقية في هذا المشروع الاستراتيجي.

من جانبه، أعرب القنصل العام التركي عن سعادته بتولي مهام عمله في إقليم كوردستان، كذلك أكد حرص بلاده على مواصلة توطيد العلاقات مع إقليم كوردستان على الصعد كافة.

كما تطرق الجانبان إلى القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وضرورة حلها، والجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط الإقليم.

وكان وزير النقل والاتصالات في اقليم كوردستان آنو جوهر عبدوكا، أكد يوم الخميس، 23 أيار 2024، أن مشروع طريق التنمية سيمر عبر الإقليم ومنه الى تركيا وأوروبا.

جدير بالذكر أن مشروع "طريق التنمية" هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها.

يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1,200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أمريكي، منها 6.5 مليار للطريق السريع، و10.5 مليار لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عمل بعد انتهائه.