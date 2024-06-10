البنك المركزي العراقي يبيع 273 مليون دولار في مزاد العملة

2024-06-10 14:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الاثنين، أكثر من 273 مليون دولار في مزاد بيع العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 273 مليوناً و600 ألف دولار، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 255 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 93% عن المبيعات النقدية البالغة 18 مليوناً و600 ألف دولار.