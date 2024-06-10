كاساس: جاهزون للقاء فيتنام وعازمون على إنهاء المرحلة بالعلامة الكاملة

2024-06-10 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، أن الفريقه جاهز لمواجهة فيتنام، مؤكداً عزمه على إنهاء المرحلة الأولى من التصفيات بالعلامة الكاملة.

وقال كاساس، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الفيتنامي ضمن التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة لكأس العالم ونهائيات كأس آسيا، والذي أقيم اليوم الاثنين في قاعةِ مناوي باشا بالبصرة، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" مباراة الغد هي نهاية المرحلة الأولى من التصفيات ونملك الرغبة لننهي هذه المرحلة بالعلامة الكاملة "، مبيناً أن" منتخب فيتنام منتخب جيد ويملك الأمل في التأهل".

وأضاف كاساس أن" المنتخب في الفترة الأخيرة أيقظ حماس الجمهور العراقي وهذه المرة الأولى يحقق الفوز بأول خمس مباريات في التصفيات الأولية"، مشيرا الى أنه " لا توجد أي إصابات في الفريق والجميع جاهز للمباراة، والمهم بالنسبة لنا هو الفوز، وبعدها نفكر بالأمور الثانوية، الحصول على تصنيف عالٍ في المرحلة المقبلة ليس سهلاً، فمنتخب السعودية لديه مباراة ومن الممكن أن لا يحقق نتيجة إيجابية ، ونحن نفكر في كل مباراة على حدة".