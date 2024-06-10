مدرب فيتنام: جئنا على أمل الفوز وعلينا الحذر من أيمن حسين

2024-06-10 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد المدرب الكوري الجنوب كيم سانغ-سيك المدير الفني لمنتخب فيتنام أنه يسعى للفوز في مباراة الغد أمام منتخبنا الوطني على الرغم من صعوبة اللقاء.

وقال سانغ-سيك، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الفيتنامي ضمن التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة لكأس العالم ونهائيات كأس آسيا، والذي أقيم اليوم الاثنين في قاعةِ مناوي باشا بالبصرة، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المنتخب العراقي قوي خصوصاً عندما يلعب أمام جماهيره لكن طموحنا هو الفوز، رغم الجو الحار جداً في البصرة لكن نأمل بتحقيق الفوز يوم غد".

وأضاف أن" فيتنام لديها منتخب قوي أيضاً وعندما خسرنا مباراتين أمام العراق لم أكن أنا المدرب لذلك شاهدت المباراتين للفائدة وتشخيص الأخطاء"، مشيراً الى أن" منتخب العراق يتمتع بالجانب البدني العالي وفريق تكتيكي خصوصاً اللاعب رقم 18 "يقصد أيمن حسين" فهو لاعب خطر جداً وعلينا الحذر منه".