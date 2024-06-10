الحكيم: الاكتفاء الذاتي من الحنطة في العراق يمثل انتقالة نوعية

2024-06-10 14:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، أن الاكتفاء الذاتي من الحنطة في العراق يمثل انتقالة نوعية وإنجازا غير مسبوق.

وقال الحكيم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "تخطي العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، بعد نهاية الموسم التسويقي في تسع محافظات من الوسط والجنوب، يمثل انتقالة نوعية وإنجازا غير مسبوق في هذا المجال".

وأضاف أننا "نثمن عاليا ونشيد بدعم الحكومة ورئيسها لوزارة الزراعة والفلاحين"، داعيا لـ"بذل المزيد من الجهود الخيرة للمضي قدما نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من باقي المحاصيل الزراعية".

وشدد الحكيم على "ضرورة استخدام وسائل الري الحديثة ودعم شريحة الفلاحين والمزارعين، ومنحهم استحقاقاتهم المالية من دون تأخير، من أجل عراق أخضر ومنتج".