استقرار الذهب بعد تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة

2024-06-10 14:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة بسبب تعليق البنك المركزي الصيني للمشتريات وبيانات الوظائف الأمريكية القوية التي قلصت الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة.

وبقيت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير عند 2296.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0751 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2313.30 دولار.

وسجلت اسعار الذهب هبوطا يوم الجمعة 3.5% في أكبر انخفاض يومي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر2020 بعد أن جاء تقرير الوظائف الأمريكي أقوى من المتوقع فضلا عن تعليق المركزي الصيني في أيار/ مايو عمليات شراء استمرت 18 شهرا من أجل تعزيز الاحتياطيات.

وتراجعت توقعات خفض مجلس الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في أيلول/ سبتمبر إلى 50% تقريبا من نحو70% قبل بيانات الوظائف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 29.58دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 1% إلى 973.40دولار وصعد البلاديوم 0.2% إلى 914.21 دولار.

المصدر: وكالات