صدامات بين خريجين والقوات الأمنية في ذي قار.. فيديو

2024-06-10 14:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، تظاهرة حاشدة قام بها عدد من الخريجين المحتجين على أوضاعهم المعيشية والبطالة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحتجين حاولوا اقتحام مبنى ديوان المحافظة، ووصلوا إلى الباحة الخارجية للمبنى، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية جسيمة في العجلات الحكومية المتواجدة في الموقع.

وبين أن تصادما بين قوات أمنية والمحتجين أسفر عن سقوط جريحين، كما شهدت المنطقة عملية كر وفر بين المحتجين والقوات التي حاولت السيطرة على الوضع واحتواء التظاهرة.

وتستمر الاحتجاجات في ذي قار مع تصاعد التوترات بين الخريجين الباحثين عن فرص عمل والحكومة المحلية، في ظل مطالبات بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص عمل للخريجين.