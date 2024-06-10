توجه حكومي لإعادة تنظيم ضفاف دجلة في بغداد

2024-06-10 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ محمد الطالبي

كشف وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الاتفاقية مع تركيا في مجال المياه، فيما حدد موعد تنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي بالتعاون مع الجانب التركي.

وقال ذياب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اتفاقية التعاون مع تركيا في مجال المياه تتضمن إعطاء فرصة للشركات التركية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، منها مشاريع الري واستصلاح الأراضي"، مبيناً أن "تلك الشركات تمتلك إمكانيات ولديها تجربة في هذا الجانب".

وأوضح، أن "رئيس الوزراء تبنى هذا المشروع وسيكون هناك صندوق خاص في تأمين المبالغ المالية المطلوبة"، منوهاً بأن "الوزارة باشرت تهيئة المشاريع وسيكون هناك دور تشاركي مع الجانب التركي للتنفيذ".

وأردف، أنه "من المؤمل تنفيذ هذه المشاريع خلال العامين 2024 و2025 إضافة الى مشاريع الاستصلاح الزراعية ومشاريع لإنشاء سدود حصاد المياه، البعض منها في البادية بالقرب من ربيعة وسنجار والقسم الآخر في بادية السماوة والبادية الغربية بالأنبار وكربلاء المقدسة".

وأشار، الى أن "مشاريع مقترحة منذ زمن طويل منها مشروع شرق وغرب الغراف ومشروع أواسط دجلة، بالاضافة الى مشروع العمارة"، مؤكداً أن "تلك المشاريع إروائية كبيرة وستنفذ بالطرق الحديثة المتطورة".

واستطرد، "هناك حراك بشأن إعادة تنظيم ضفاف دجلة بشكل أوسع بعد التغيير في الواردات المائية، خاصة في متنزه أبي نواس"، منوهاً بأن "المسألة تحتاج الى دراسة وتخصيصات مالية".