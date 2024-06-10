كهف إنيشكي في دهوك يروى قصصا تاريخية عن ماضي العراق

2024-06-10 14:54:06 - المصدر: قناة الثامنة

شهد كهف آنيشكي في محافظة دهوك تنوعا ثقافيا ودينيا ويعود تأريخه إلى أكثر من ألفي عام، وتحول الان الى مطعم سياحي يتوافد عليه العديد من السياح من جميع أنحاء العراق. الناس يتناولون الطعام داخل كهف آنيشكي في محافظة دهوك، وسط مقتنيات فلكلورية وتاريخية معلقة على الجدران. رواد المطعم يستمتعون بتناول وجبة طعام في أجواء مريحة داخل كهف يحمل قيمة تاريخية للزرادشتيين والمسيحيين واليهود. يعود تأريخ كهف آنيشكي إلى أكثر من 2000 عام، وشهد تنوعا ثقافيا ودينيا، استخدمه الزرادشتيون لأول مرة كمعبد قبل نحو قرنين قبل الميلاد. وعاش في الكهف الرهبان المسيحيون الباحثون عن ملاذ قبل ظهور الإسلام في القرن السابع