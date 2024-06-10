2024-06-10 14:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين عن إخماد حادث حريق اندلع بعدد من الكرفانات بمنطقة حي التشريع ضمن المنطقة الخضراء وسط بغداد. وقالت المديرية في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “بقيادة مباشرة من مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن كاظم علك، يرافقه مدير بغداد الكرخ العميد احمد سلمان محمد، أخمدت فرق الدفاع المدني […]

ظهرت المقالة الدفاع المدني تعلن إخماد حريق المنطقة الخضراء: لا وجود لخسائر بشرية أولاً على ايشان.