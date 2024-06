وزير الداخلية يوافق على حزمة طلبات لتعزيز الأمن في قضاء الفهود

2024-06-10 15:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: التقت رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار، هدية الخيكاني، بوزير الداخلية عبد الأمير الشمري، لبحث عدد من القضايا الأمنية الملحة التي تخص المحافظة. وبحسب بيان صحفي للخيكاني فقد ركز الاجتماع على ضرورة دعم شرطة ذي قار وتزويدها بالعجلات والآليات والمعدات الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز الجهد...

