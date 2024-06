لمكافحة الحشرات.. صحة ذي قار تطلق حملة للتضبيب المسائي في سوق الشيوخ 

2024-06-10 15:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت صحة ذي قار، اليوم الاثنين، تنفيذ حملة للتضبيب المسائي في سوق الشيوخ. وقال مدير القطاع الدكتور حيدر عبد الكاظم في حديث لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “الحملة شملت عدة مناطق في القضاء من اجل مكافحة الحشرات الناقلة للأمراض كالبعوض والذباب”. وأضاف، أن “الحملة تركزت في المناطق التي...

