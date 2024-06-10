2024-06-10 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، القبض على موظف قام بتزوير اختاماً مدرسية ومحررات رسمية في محافظة الديوانية.

وذكر الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارزه في الديوانية من القبض على موظف يعمل في مديرية تربية المحافظة قام بعمليات تزوير أختام مدرسية ومحررات رسمية لإصدار أوامر إدارية مزورة للمتعينين الجدد (أصحاب العقود) في ملحق تربية الديوانية بعد استبدال وإضافة أسماء الذين لاتوجد لديهم مباشرات فعلية في المدارس ولايمتلكون أوامر إدارية".

واضاف ان "المتهم المذكور يقوم بعمليات التزوير بالأختام المدرسية والتلاعب بالمحررات والشهادات مستغلاً في ذلك منصبه الوظيفي".

وتابع الجهاز انه "تمت عملية القبض عليه بالجرم المشهود وفق أحكام المواد (275) و (289) و (330) من قانون العقوبات العراقي"، مؤكدا انه "تم تدوين أقواله أصوليا وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".



