التربية تستأنف ترويج معاملات نقل الهيئات التعليمية والتدريسية (وثيقة)

2024-06-10 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم





بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، استئناف ترويج معاملات نقل الهيئات التعليمية والتدريسية.

وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة، تلقتها "بغداد اليوم"، فأن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي قررت استئناف ترويج معاملات نقل الهيئات التعليمية والتدريسية بين المديريات العامة للتربية للمحافظات كافة مع الدرجة والتخصيص المالي بتأريخ 1/7/2024 تحقيقا للاستقرار داخل المؤسسات التربوية".







