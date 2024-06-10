تأريخ المواجهات يرجح كفة أسود الرافدين أمام فيتنام

2024-06-10 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

يرجح تأريخ المواجهات السابقة بين منتخبنا الوطني ونظيره الفيتنامي كفة أسود الرافدين بالظفر بنقاط المباراة عندما يلتقيان يوم غد الثلاثاء على أديم ملعب البصرة الدولي لحساب الجولة السادسة من المجموعة السادسة للتصفياتِ المُشتركة المؤهلة لنهائياتِ كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026.

والتقى منتخبنا الوطني مع فيتنام في ست مواجهات سابقة، حقق الفوز منها في خمس مباريات، وانتهت مواجهة وحيدة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بدأت مواجهات العراق ضد فيتنام في منافسات بطولة كأس آسيا عام 2007، ونجح منتخب أسود الرافدين في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، وكانت المباراة في الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

ثم التقى المنتخبين مجدداً في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، ضمن المرحلة الثانية من التصفيات، وأقيمت مواجهة الذهاب في فيتنام وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وفي لقاء الإياب ، حقق المنتخب العراقي الانتصار بهدف نظيف.

وفي كاس آسيا 2019، نجح منتخب العراق في تحقيق الفوز على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، والتي أقيمت على ستاد مدينة زايد الرياضية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي منافسات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، التقى منتخب العراق مع فيتنام يوم 21 تشرين الثاني /نوفمبر 2023، في الجولة الثانية من منافسات الدور الثاني ضمن المجموعة (f)، ونجح منتخبنا في خطف الانتصار بهدف نظيف.

وفي آخر مواجهة بين الفريقين ضمن منافسات كأس آسيا 2023 في قطر، تمكن منتخبنا من التغلب على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولم يسبق للمنتخبين خوض أي مباراة ودية، حيث دائماً ما تحمل مواجهة العراق ضد فيتنام الطابع الرسمي سواء ضمن كأس آسيا أو تصفيات كأس العالم.