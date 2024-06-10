السليمانية تسجل  150 حالة إسهال وقيء مع بداية الصيف

2024-06-10 15:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير مستشفى جمال رشيد التعليمية للأطفال في السليمانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل حوالي 150 حالة إصابة بالإسهال والقيء بين الأطفال في الأيام الأولى من هذا الشهر.

وأوضح الدكتور كويان زاهير، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن هذه الحالات تعد أمرًا طبيعيًا في هذا الموسم، ولا تدعو للخوف أو التهويل، متوقعًا زيادة الحالات في شهري تموز وآب المقبلين.

وأكد أن هذه الأمراض موسمية، وتحتاج فقط إلى التعامل الصحي مع الأغذية والمياه.

وأضاف زاهير أن المستشفى استقبل خلال الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر نحو 641 طفلًا، من بينهم 150 حالة إصابة بالإسهال والقيء، وهم من مختلف مناطق المحافظة.

وأشار إلى أن الشهر الماضي شهد تسجيل حوالي 600 حالة إصابة، ولم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا أو أي حالة وفاة.

وأكد الدكتور زاهير أن كافة الاستعدادات قد اتخذت تحسبًا لزيادة الحالات، لكن الوضع مستقر ولم يتجاوز الإحصائيات القديمة.