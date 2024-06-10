وزير العمل يكشف تفاصيل الزيادة في رواتب متقاعدي العمال

2024-06-10 16:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، إقرار زيادة جديدة في رواتب متقاعدي العمال المضمونين تصل الى 150 ألف دينار.

وأوضح الاسدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الزيادة ستكون على الحد الأدنى للراتب بمقدار 350 ألف دينار، ليصبح 500 ألفاً"، مشيرا الى "الزيادة المقررة للرواتب تبدأ من 87 ألفاً لغاية 150 ألف دينار".

وكان مجلس الوزراء صوت بجلسته التي عقدت، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، على زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "المجلس صوت على زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين بمبلغ لا يتجاوز (150) ألف دينار، وفق معادلة تنظيمية لمن لا يزيد راتبه التقاعدي على (700) ألف دينار ويشمل المتقاعد (الخدمة والعجز)".