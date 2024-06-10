2024-06-10 16:54:07 - المصدر: منصة إيشان

علق المتحدث باسم حركة النجباء، أبرز الحركات المنضوية في المقاومة الإسلامية في العراق، حسين الموسوي، اليوم الاثنين، على الأنباء التي تتحدث عن وجود تهديدات باستهداف مقرات المقاومة داخل العراق، وذلك بعد تصاعد عملياتها العسكرية ضد الأراضي المحتلة في فلسطين. وقال الموسوي في تصريح لـ”إيشان”، إن “المقاومة الإسلامية لديها خارطة كاملة بالمواقع التي استهدفتها داخل الأراضي […]

ظهرت المقالة المقاومة العراقية لـ”إيشان”: التهديدات باستهداف مقراتنا ستواجه برد عنيف أولاً على ايشان.