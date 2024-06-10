2024-06-10 16:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة النزاهة، إطلاق حملة للإبلاغ عن تضخم أموال المسؤولين الحاليين والسابقين مع عوائلهم في محافظة المثنى، وذلك بعد تأجيل تظاهراتهم المقررة يوم الأربعاء المقبل. وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ “إيشان”، أنه “استمراراً لحملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة، ومنها المحافظات ومجالسها المحليَّة، ونظراً للنتائج الكبيرة التي […]

ظهرت المقالة النزاهة تطلق حملة لأهالي المثنى: أبلغوا عن تضخم أموال المسؤولين أو عوائلهم في المحافظة أولاً على ايشان.