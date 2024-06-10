تلوث الهواء يتسبب بوفاة 135 مليون شخص في العالم

2024-06-10 17:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

يشكّل تلوث الهواء الناجم عن انبعاثات النشاط البشري أو مصادر أخرى كحرائق الغابات، عاملاً ترتبط به نحو 135 مليون وفاة مبكرة في كل أنحاء العالم بين عامَي 1980 و2020، على ما أظهرت دراسة جامعية سنغافورية نشرت الاثنين. وأوضحت جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة أن الظواهر الجوية على "إل نينيو" وثنائية قطب المحيط الهندي (وهي ظاهرة مناخية طبيعية أخرى ناتجة عن اختلاف في درجات حرارة سطح البحر) أدتا إلى تفاقم آثار الملوثات من خلال زيادة تركّزها في الهواء. وارتبطت مشكلة الجسيمات الدقيقة "بنحو 135 مليون وفاة مبكرة على مستوى العالم" بين عامَي 1980 و2020، بحسب ما أفادت الجامعة في بيان عن