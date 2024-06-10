نزيل في بغداد يحرز المرتبة الاولى على جامعته للسنة الثالثة على التوالي

2024-06-10 17:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

تفوق نزيل في سجن الكرخ المركزي دراسياً في مركز التعليم الجامعي داخل القسم ويحرز المرتبة الأولى على جامعة تكنولوجيا المعلومات للسنة الثالثة على التوالي. واعلنت وزارة العدل في بيان ان النزيل ع . ز. ن (الطالب) في مركز التعليم الجامعي في سجن الكرخ المركزي، أحرز المرتبة الأولى على الدراستين الصباحي والمسائي في جامعة تكنولوجيا المعلومات / كلية معلوماتية الاعمال / قسم إدارة أنظمة المعلوماتية. وقال مدير القسم مؤمن أبو بكر، بحسب البيان، إن النزيل حقق المرتبة الأولى على الجامعة للعام الدراسي الحالي وللسنة الثالثة على التوالي وان علاماته تراوحت بين الامتياز والجيد جدا، وان ذلك يدعو للفخر، حيث يشير الى