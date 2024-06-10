2023 هو الاعنف منذ نهاية الحرب الباردة

2024-06-10 17:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

شهد العالم في عام 2023 أكبر عدد من النزاعات المسلحة منذ عام 1946، مع انخفاض عدد الدول التي عانت من هذه النزاعات. وذكر تقرير نشره معهد أوسلو لأبحاث السلام (بريو) بتسجيل 59 نزاعاً في العالم، نصفها تقريبا (28) في إفريقيا خلال العام الماضي. ووفق بيانات جمعتها جامعة أوبسالا السويدية من منظمات دولية ومنظمات غير حكومية فان عدد البلدان التي تشهد نزاعات تراجع من 39 في عام 2022 إلى 34، كما انخفضت أعداد القتلى بسبب القتال إلى النصف (حوالي 122 ألف). وهذا العدد هو ثالث أعلى رقم منذ عام 1989، بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا والحرب الدائرة في قطاع غزة بين