الحج والعمرة تكشف أسباب توقيف 5 حجاج عراقيين في السعودية

2024-06-10 17:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضح رئيس هيئة الحج والعمرة، سامي المسعودي، اليوم الإثنين، (10 حزيران 2024)، أسباب توقيف خمسة حجاج عراقيين في السعودية".

وقال المسعودي في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "حاجين عراقيين لا يزالان قيد التوقيف والعدد الإجمالي كان خمسة لكن تم إطلاق سراح ثلاثة منهم".

وبين، ان "سبب التوقيف يختلف بين الأشخاص الموقوفين فالبعض منهم كان نتيجة سرعة زائدة على الطريق البري ومنهم بسبب الدخول باستخدام تأشيرة متعددة وليس تصريحا خاصا بالحج".

ولفت الى، ان "بعضهم كان لرصد ما يقومون بنشره على مواقع التواصل أو وشاية (إخبارات) بحق البعض منهم لمواقفهم السياسية المختلفة عن السعودية أما آخرين بسبب هتافات وشعارات سياسية ودينية".

وأوضح المسعودي، انه "تم تشكيل لجنة من المحامين لمتابعة قضية الحاجين بالتنسيق مع القنصلية العراقية في جدة"، منوها الى انها "ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف حجاج عراقيين وهي مسألة روتينية".

وقال المسعودي "لن نتخلى عن الحجاج الموقوفين وسنعمل على إطلاق سراحهم في أقرب فرصة ممكنة".