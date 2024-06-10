الصحة تعلن عن خطة الإسناد الطبي الطارئ بمناسبة عيد الأضحى

2024-06-10 17:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين (10 حزيران 2024)، عن تفاصيل خطتها للإسناد الطبي الطارئ بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2024.

وقالت الوزارة في بيان نقلا عن الوزير صالح الحسناوي، تلقته "بغداد اليوم"، إن "خطة الطوارئ سيتم تطبيقها خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية والوقائية للمُواطنين الذين يقومون بزيارة الأماكن المقدسة ودور العبادة لأداء مراسيم صلاة العيد وارتياد المتنزهات وأماكن الألعاب بما يؤمن تقديم أفضل الخدمات لهم".

وبيّن الوزير إن "الخطة تتضمن تهيئة عجلات الإسعاف الفوري وتجهيزها بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية والتأكيد على الرقابة الصحية واستمرار العمل في مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة طيلة أيام العيد وعلى مدار الساعة للتهيؤ لأي امر طارئ لا سامح الله".

واكد على "كافة المستشفيات وخاصة شعب الطوارئ للعمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وضرورة التزام الأطباء وذوي المهن الصحية والتمريضية بأوقات الدوام المحددة، فضلاً عن التأكيد على جدول خفر الأطباء والفرق الجراحية في المستشفيات والعيادات الاستشارية حسب الضرورة تحسباً لاي امر طارئ موجها بتشكيل فرق متابعة ميدانية من قبل مركز الوزارة طيلة أيام العطلة".