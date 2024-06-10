وزير الصحة يعلن عن خطة الإسناد الطبي الطارئ بمناسبة عيد الأضحى المبارك

2024-06-10 17:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الإثنين، خطة الإسناد الطبي الطارئ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وذكر الوزير في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع), أن "خطة الطوارئ سيتم تطبيقها خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية والوقائية للمُواطنين الذين يقومون بزيارة الأماكن المقدسة ودور العبادة لأداء مراسم صلاة العيد وارتياد المتنزهات وأماكن الألعاب بما يؤمن تقديم أفضل الخدمات لهم".وبين الوزير، أن "الخطة تتضمن تهيئة عجلات الإسعاف الفوري وتجهيزها بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية والتأكيد على الرقابة الصحية واستمرار العمل في مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة طيلة أيام العيد وعلى مدار الساعة للتهيؤ لأي أمر طارئ لا سمح الله".وأكد الوزير على، "كافة المستشفيات وخاصة شعب الطوارئ العمل على مدار الساعة خلال ايام عيد الأضحى المبارك وضرورة التزام الأطباء وذوي المهن الصحية والتمريضية بأوقات الدوام المحددة"، مشدداً على، "جدول خفارات الأطباء والفرق الجراحية في المستشفيات والعيادات الاستشارية حسب الضرورة تحسباً لأي أمر طارئ، موجها بتشكيل فرق متابعة ميدانية من قبل مركز الوزارة طيلة أيام العطلة".