2024-06-10 17:42:07 - المصدر: منصة إيشان

اتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، قرارا بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة اعتماد المواصفات العراقية والخليجية عند استيراد السيارات، حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين ومستخدمي المركبات والطرق. وذكر بيان المجلس، الذي ورد لـ “إيشان”، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، ترأس الجلسة السابعة عشر للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور […]

ظهرت المقالة الحكومة تقرر اعتماد مواصفات عراقية وخليجية عند استيراد السيارات أولاً على ايشان.