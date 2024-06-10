شجار بين ثلاثة أتراك ينتهي بمقتل واحد منهم في زاخو

2024-06-10 17:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شرطة إدارة زاخو المستقلة في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن مقتل مواطن تركي في المدينة، بشجار مع اثنين من مواطنيه.

وقال المتحدث باسم شرطة زاخو الرائد أحمد رمضان، في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "شجارا وقع بين شخص واثنين آخرين، ثلاثتهم يحملون الجنسية التركية، في أحد مواقف سيارات النقل الثقيل، على الطريق المؤدي الى معبر ابراهيم الخليل الحدودي".

وأوضح رمضان، أن "أحد الأشخاص طعن الضحية مرتين باستخدام سكين مما أدى إلى وفاته أثناء نقله إلى مستشفى الطوارئ في زاخو".

وأشار رمضان إلى أن "السلطات الأمنية ألقت القبض على المتهمين الآخرين بناءً على المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث"، موضحاً أن "سبب الشجار يعود إلى مشكلة عائلية سابقة بين الطرفين وقعت في تركيا".