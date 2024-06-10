اعتقال رجل وامرأة من بغداد يتاجران بالمخدرات في ديالى

2024-06-10 17:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باعتقال عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية ألقت القبض على عصابة مكونة من رجل وامرأة من أهالي بغداد، يتاجرون بالمواد المخدرة وسط مدينة بعقوبة وبحوزتهم 13 كيساً بداخلها حبوب من نوع (كبتاجون) بوزن إجمالي (2 ونصف كيلو) وميزان إلكتروني صغير".

وأضاف المصدر، أن القوة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين".