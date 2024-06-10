أغذية فاسدة أو ملوثة، سلع مستوردة مجهولة المصدر.. كيف نضمن جودة أغذيتنا؟

2024-06-10 17:54:03 - المصدر: فرانس 24

تستعرض هذه الحلقة من مجلة المراسل مع إبراهيم صالح والمخصصة للحديث عن سلامة الأغذية الصفحات التالية: لبنان.. الفقرُ يدفع فئة من اللبنانيين إلى الاعتماد على مواد غذائية ذاتِ جودة منخفضة. العراق.. حالات التسمم الغذائي الكثيرة تدفع السلطات إلى التخطيط لإنشاء هيئة لمراقبة السلامة الغذائية. ليبيا.. مواد غذائية في الأسواق لا تطابق المواصفاتِ الليبية. الأردن.. حملات تفتيشية بهدف الرقابة على سلامة الأغذية.