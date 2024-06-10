العراق.. اهتمام شعبي لافت بالجرحى الفلسطينيين القادمين من غزة

2024-06-10 17:54:03 - المصدر: فرانس 24

تتفاعل الأوساط الشعبية في العراق من أفراد ومنظمات مدنية وغيرها بصورة لافتة مع الجرحى الفلسطينيين الراقدين في مدينة الطب ببغداد، حيث تحظى الدفعة الأولى التي وصلت من غزة قبل أسبوعين تقريباً والتي تضم 27 جريحاً برفقة عدد من ذويهم باهتمام واسع من العراقيين منذ الساعة الأولى لوصولهم، من خلال الضغط على السلطات الأمنية والصحية للسماح بتقديم المساعدات وتنظيم الزيارات الدورية لتوفير كل ما يمكن توفيره من مساعدات وغيرها لهم.. تقرير مراسل فرانس24 إبراهيم صالح