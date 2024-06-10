جهود لتحسين العملية حول تأخيرات جواز السفر الثاني

2024-06-10 18:27:00 - المصدر: اخبار الجوازات

تواصل الدول المعنية إجراء تحقيقات مكثفة بشأن التأخيرات التي يعاني منها بعض المتقدمين للحصول على جواز السفر الثاني، والذي يُعد نوعاً من الاستثمار يمكن حامليه من السفر إلى دول قد تكون محظورة على جوازاتهم الأصلية. تأتي هذه التحقيقات في ظل تصاعد الشكاوى من بلدان عربية مثل العراق وسوريا ومصر، والتي تعبر عن استيائها من التأخير في تسليم هذه الجوازات ببضع الاشهر من المدة المتوقعة.

تقدم بعض دول جزر الكاريبي، مثل سانت كيتس ونيفيس ودومينيكا وجرينادا وسانت لوسيا ، برامج للحصول على الجنسية مقابل استثمارات مالية محددة. هذا النوع من الاستثمار يتيح للمستثمرين حرية السفر إلى دول قد تكون محظورة عليهم باستخدام جوازاتهم الأصلية، وهو ما يجعل هذا الخيار جذاباً للكثيرين في ظل القيود المفروضة على سفر بعض الجنسيات.

شكاوى من التأخيرات رغم الفوائد التي يمكن أن يجنيها المستثمرون من هذه الجوازات، إلا أن تأخيرات كبيرة في عملية الإصدار أثارت قلق واستياء الكثيرين. أفادت تقارير أن مواطنين من العراق وسوريا ومصر تقدموا بشكاوى عديدة بسبب التأخير في تسليم جوازات السفر، مما أثر على خططهم الشخصية والتجارية.

أسباب التأخيرات تشير المصادر إلى أن الأسباب وراء هذه التأخيرات متعددة. من أبرزها الزيادة الكبيرة في الطلبات الواردة من مختلف أنحاء العالم,. هذه الزيادة فاقت القدرة الاستيعابية للجهات المسؤولة عن إصدار الجوازات. بالإضافة إلى ذلك، شهدت العملية تغييرات في القوانين والإجراءات، التأكد من جودة الاشخاص و ذلك لمصلحة الاشخاص المقبولين حيث تشدد الحكومات على التحقيق الامني لتسيطر على الامان للمقدمين و جودة البرنامج مما يزيد قوة الجواز و لذلك حدث تأخير إضافي في تسليم الجوازات, يجب ان يكون لكل شخص مقبول شخص يماثله في التاريخ الامني النظيف لا يجب التنازل عن هذا النوع من التحقيقات فيعتبر هذا التاخير تاخير ايجابي لمستقبل الافراد.

تحقيقات وجهود لتحسين الوضع تعمل الدول المانحة للجوازات على إجراء تحقيقات شاملة لفهم ومعالجة المشاكل التي تواجه العملية. هذه التحقيقات تهدف إلى تحسين النظام وتقليل التأخيرات المستقبلية، مع الالتزام باللوائح والقوانين المفروضة لضمان سلاسة العملية. تسعى هذه الدول إلى تحقيق توازن بين تلبية الطلبات المتزايدة والحفاظ على معايير الأمان والجودة.

في الختام، يظل موضوع جواز السفر الثاني محور نقاش وجدال في العديد من الدول. ومع استمرار التحقيقات والجهود المبذولة لتحسين العملية، يبقى الأمل قائماً في إيجاد حلول فعالة تضمن حقوق الزبائن وتحقق الأهداف المرجوة من هذه البرامج الاستثمارية.