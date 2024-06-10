رئيس شبكة الإعلام يلقي محاضرة عن الظهور الإعلامي لكبار الشخصيات في معهد إعداد القادة

2024-06-10 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعألقى رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم الإثنين، محاضرة عن الظهور الإعلامي لكبار الشخصيات في المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة.وأكد رئيس شبكة الإعلام العراقي خلال المحاضرة التي حضرها رؤساء مجالس المحافظات، أن "هناك ضوابط ومعايير يجب الالتزام بها قبل الظهور الإعلامي لكبار المسؤولين بدءا من الظهور في التقارير التلفزيونية والضيوف في النشرات وصولا إلى البرامج الحوارية".وأشار إلى، "الإعداد الجيد ومعرفة الأسئلة مسبقا ووضع الإجابات الصحيحة والمركزة مع الثبات والهدوء والتركيز على الأسئلة الرئيسية ونقل الرسالة الأساسية بوضوح".