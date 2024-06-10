2024-06-10 18:36:02 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأعلنت دائرة الطرق والجسور في محافظة الأنبار، اليوم الإثنين، إحالة طريق رمادي - هيت القديم إلى التنفيذ، فضلاً عن الشروع بخطة لتأهيل الطرق الريفية.وأوضح مدير الطرق والجسور في المحافظة وسام رياض محمود في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إحالة تأهيل طريق رمادي - هيت إلى التنفيذ والذي يبدأ من مفرك زنكورة باتجاه المحمدي بطول 3 كم وعرض 25 م"، مبينا، أن "هذا الطريق يعد من المشاريع المهمة؛ كونه يخفف الزخم الحاصل على طريق رمادي - هيت الحالي".وأضاف، أن "الطريق يفتح أفقا واسعا لهذه المنطقة، من خلال استغلال الأراضي على جانبي الطريق، وتم حتى الآن إكمال الأعمال الترابية وأعمال الحصى الخابط، وإنشاء الجزرة الوسطية وأعمال الكربستون"، مشيرا، إلى أن "الشركة المنفذة للمشروع باشرت أيضا بفرش الحجر المكسر وحجرالمكادم، فضلا عن قيامها بأعمال تبليط الطبقة الرابطة، فيما ستتم إنارة الطريق بالكامل ليصبح من الطرق النموذجية".من جهة أخرى، لفت مدير مديرية الطرق والجسور إلى قيام المديرية بتأثيث طريق الكرمة - قائم من تخصيصاتها"، منبها، إلى أن "خطة مديرية الطرق والجسور للعام الحالي تشمل تبليط عدد من الطرق في المناطق المحرومة، إضافة إلى تبليط طرق رئيسية"، موضحا، أن "حصة المناطق الريفية من الخطة شملت مساحات واسعة من التبليط، ومنها، منطقة البوعلي بمساحة تبليط يبلغ طولها 36 كم، ومنطقة السورة والبوهزيم والصوفية التي شملت بمساحة تبليط تبلغ 30 كم"، مشيرا إلى، "شمول جميع المناطق الريفية بمساحات واسعة من الإكساء والتبليط".