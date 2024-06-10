2024-06-10 18:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الاثنين، مشاركته بشكل رسمي في كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة العام المقبل، وذلك بعد تصريح لمدرب الفريق قال إنه لن يشارك في هذه النسخة لأسباب فنية وبدنية على اللاعبين.

وقال النادي الملكي في بيان: "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنه لم يتم في أي وقت من الأوقات التشكيك في مشاركته في كأس العالم للأندية الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)" العام المقبل.

وأضاف البيان: "سيتنافس نادينا، كما هو مخطط له، في هذه المسابقة الرسمية التي نواجهها بكل فخر وبأقصى قدر من الحماس لنجعل الملايين من جماهيرنا حول العالم يحلمون مرة أخرى بلقب جديد".

وكان أنشيلوتي، قد أكد بوقت سابق من اليوم، أن فريقه لن يشارك في مونديال الأندية بحلته الجديدة الموسعة العام المقبل، وذلك لأسباب تتعلق بالجوائز المالية التي سيمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال أنشيلوتي، في مقابلة مع صحيفة "إل جورنالي" الإيطالية نشرت الإثنين في عيد ميلاده الخامس والستين: "عليه أن ينسى (الفيفا بشأن مشاركة ريال مدريد). اللاعبون والأندية لن يشاركوا في هذه البطولة. مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو، وفيفا يريد أن يعطينا هذا المبلغ عن البطولة بأكملها. كلا".